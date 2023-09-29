2024大選在野合作完成政黨輪替，已是多數民眾期待。民眾黨總統參選人柯文哲對藍營抱怨「這算哪門子合作？」但柯昨出席一場深藍軍系活動時，公開宣示，「放心好了，最後一定會合的」，引發熱議。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今表示，柯營主張用具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選，輸的退選。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，柯文哲一向主張他執政後會組聯合政府，廣納延攬各黨各派人才，朝推動內閣制努力。因此所謂「和」，是政黨合作、和諧，而非只有敵對、對立。

陳智菡說，2024一定要政黨輪替，使國家體制正常化，使國家資源不再被新潮流、新黨國、新權貴把持，「我們主張用具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選，挑戰民進黨的賴清德，輸的退選，才能真正達成政黨輪替、民主鞏固的目標。」

記者致電詢問柯文哲說藍白「一定合」？陳智菡強調，可以比民調，但是沒有要跟國民黨「合」，就是輸的退選，這樣才有最強的人，這就是一種合作。

她說，可以合作，但是並非「藍白配」，國民黨一直講藍白合，目的就是要政黨輪替，但是現在要怎麼搭很難，國民黨總統參選人侯友宜跟柯文哲很難搭，而國民黨不要比民調、不要當副手，「現在我們的底線就是可以跟你比公正的民調，但輸了就退選，敢不敢？」

柯文哲昨日前往中華戰略學會致詞，開放現場QA，柯文哲競辦轉述回應重點。針對藍白合議題，柯文哲表示，最後會合，只是怎麼合而已，合作有很多可能，例如內閣制，讓權力可以平衡，但目前藍營釋放的合作訊息，更像是權位的分配，不是理念的合作。

柯文哲表示，事實上聯合政府一直以來都是他的競選主張，也一直強調合作的前提是理念價值要能夠相符，但以目前藍贏釋放的合作訊息，更像是權位的分配，不是理念的合作。柯文哲說，他反對總統權力無限上綱，又不需經過民意機關的監督。

至於貪汙問題，柯文哲指出，在他擔任台北市長任內，因為當時自己勢單力薄，所以他一上任就在制度上的公開透明，上網公開所有會議紀錄，減少官員從中作手腳的可能。避免貪汙腐敗。

台灣教育問題部分，柯文哲說，教育是窮人孩子最後翻身的機會，但目前的多元入學完全是自己在製造階級差異。家境好的孩子可以通過才藝，來增加多元入學的機會，但窮人家的孩子連溫飽都成問題，要如何擠出額外的錢去學習才藝。柯文哲主張，希望教育是可以讓人民相信，透過自己的努力，可以促進階層的流動，而不是加速階級的固化。