台中市梅華精密公司與仁徠貿易公司的楊姓負責人，購入瑞士Ogival公司愛其華名錶的商標後，對外號稱賣Ogival錶，但卻是台灣、香港與大陸組裝製造，在百貨公司販售，14年計賣出2萬6828支，不法所得高達4億7541萬餘元，檢方依妨害農工商罪、加重詐欺罪起訴楊男等3人，向法院聲請沒收不法所得。

調查局台中市調查處指出，檢調於2022年4月搜索楊男等人公司、住所等14處，發現組裝師傅於公司內組裝Ogival名錶，查扣台灣、香港等地Ogival成錶組裝單、高價Ogival名錶2963支，市價台幣1億5247萬餘元，另楊名下6筆不動產市價逾1億元。

檢調發現，查獲的Ogival名錶除機芯從瑞士進口外，其餘零件都是梅華公司自行生產或購買，楊等人先將名錶錶面與錶殼底，蓋上「SWISS MADE 」（瑞士製造）標記，並將少部分手錶組件出口至香港後，轉送至瑞士組裝，以獲「瑞士產地證明」，亦即俗稱的「洗產地」。

檢調指出，楊涉嫌指示其員工，隨產品附進口完稅證明文件，取信消費者，經中檢透過外交部向瑞士聯邦政府提出司法互助，並於去年9月獲得瑞士政府函覆，Ogival名錶於瑞士實際組裝型號、數量，經比對後證實，確實造假。

台中市調查處指出，楊男等3人於2006年11月至2020年12月底，共販售非瑞士組裝的愛其華Ogival手錶達2萬6828支，獲取不法所得計4億7541萬餘元，中檢依加重詐欺與妨害農工商罪起訴楊男等3人。

台中市調查處指出，仿製的愛其華Ogival手錶其「SWISS MADE」標記與原廠幾乎一樣，肉眼難分辨真偽，呼籲民眾，購買高單價商品，應仔細核實產品來源文件、比對產品編號等資訊。