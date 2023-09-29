日本氣象廳已將關島西北方的熱帶擾動升格為熱帶性低氣壓，氣象粉專指出，環流整合順利的話，最快周日（10月1日）有機會成為第14號「小犬」颱風，路徑以下周四（5日）從台灣附近或巴士海峽通過機率最高󠀠，下周三至五（4至6日）可能對台灣造成影響。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，目前位於關島西北方的93W環流型態逐漸完整，日本氣象廳已率先升格為熱帶低壓，環流整合順利的話，最快周日有機會成為第14號「小犬」颱風。

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粉專貼出歐洲模式最新的系集預報，預估下周四前後從台灣附近或巴士海峽通過機率最高，只是路徑上還會有滿大的修正空間，主要原因是原本串聯的太平洋高氣壓，在周日因北方西風槽線東移而減弱、斷開，93W周日、下周一會稍微北偏、慢行，周二西風槽線減弱後，高壓重新增強，再繼續推著93W往西移動。

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因此高壓減弱的幅度、鞍型場的大小以及重新增強的速度，都會影響後續路徑變化，不確定性比較高，仍需幾天時間觀察。

不過粉專提醒，準颱風靠近影響台灣的機率目前上升中，下周三至周五有安排室外活動的民眾要多留意。