35歲男星香蕉（本名：王俊傑）是《寶島神很大》、《瘋神無雙》班底，去年9月他與小9歲的女友Timmy求婚成功，本月舉行婚宴，昨(28日)他發文宣布終於正式登記結婚，並曬出新身分證，Timmy也發文表示：「不是閃婚，沒有懷孕」，並喊話香蕉：「餘生請好好刷碗」。

香蕉過去除了電視節目外，也曾客串電視劇《她們創業的那些鳥事》、電影《六弄咖啡館》等，去年9月他曬出鑽戒宣布求婚成功，表示下一步想要好好成家：「一步一步穩定了，就往前吧！我把肩膀準備好，站在前方！創造更多可能，一起為未來打拼（拚）！長大了，要更學習懂事，對身邊的人也要更好！更不讓家人與朋友們擔心。想讓Timmy當人生中的主角，充滿智慧的一起做個充實、有能力對社會各處加分的人！」

香蕉昨登記結婚。（圖／翻攝自bnn0705 IG）

而Timmy的身分本來是片場拍攝、剪輯，最近IG上自我介紹又加了一條「雖然變蕉嫂了，工作上還是藝人香蕉特助」，昨兩人曬出到淡水戶政事務所登記照片，可見香蕉穿了一套淡藍色西裝，內搭白上衣，Timmy簡單紮起馬尾，身穿細肩帶白色小洋裝，互動相當甜蜜。

香蕉和Timmy昨拍婚紗照。（圖／翻攝自bnn0705 IG）

香蕉和Timmy登記結婚後，又接著到紅毛城、小白宮等地拍婚紗照，香蕉發文稱呼新婚妻子是「一輩子隊友」，表示現在要一起攜手前進，「現在慢慢過著想像的自在生活，讓整個家不為了經濟而苦惱，還多一位牽手一起前進，往後要一起做更多事、與更多人結緣。」