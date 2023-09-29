2024選戰激烈，中廣董事長趙少康日前稱，國民黨總統參選人侯友宜絕對不可能當副手；民眾黨總統參選人柯文哲則批，國民黨一直在講藍白合，條件是不比民調、一定要當正的，「哪一門子的合作？」引發外界熱議。對此，媒體人黃揚明昨(28日)在節目中直言，現在其實國民黨跟民眾黨、或者是說柯文哲系統是有管道在的，所以當媒體出現這樣的訊息的時候，柯的反應很簡單，要確認這屬不屬於國民黨的官方消息。

黃揚明昨在節目《新聞面對面》中談到，現在其實國民黨跟民眾黨、或者是說柯文哲系統是有管道在的，但是趙少康先生他們這個不在這個管道裡面，所以當媒體出現這樣的訊息的時候，他認為柯的反應很簡單，要確認這屬不屬於國民黨的官方消息，可是藍白不管是和平的和還是合作的合，只要現在的氣氛不和，抱歉，以後都沒得談。

黃揚明直言，籌碼不是哪一邊說了算，套句謝龍介先生最喜歡講的「硬扯的果子不甜」，國民黨強行說沒有要比民調、不當副手，這不叫整合，這叫整人，「就我了解是這樣，因為民眾黨知道趙先生不屬於官方的管道，接著注意看國民黨主席朱立倫反應是說，跟柯主席是老同學相信可以好好溝通，這就叫做冷處理」。

不只如此，黃揚明透露，相關訊息一定會派「密使」傳達出去；在一旁的國民黨議員李明賢則說「沒有到密使啦」；黃接著說，現在還不能浮上檯面，於是告訴民眾黨說這個不是我們現在真正的主軸，但他認為現在叫做「喊牌」，現在是民眾黨告訴國民黨「我的態度是什麼，那你拿什麼籌碼來談」。