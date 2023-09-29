2023年雲林國際偶戲節開幕音樂會今年首次舉辦電音趴，今晚（29日）7點將在虎尾高鐵特定區的建成路與永興南三街登場，巔覆大眾對布袋戲的想像。

雲林縣府文觀處、霹靂國際昨（28日）彩排，電音的魔幻氣勢也令工作人員感覺被「電」到了。

雲林縣舉辦國際偶戲節今年邁入第21屆，今晚將以霹靂布袋戲組曲為開幕演出，結合時下年輕人喜愛的電音，邀請台灣電音教父「DJ Allen」及燈光視覺設計師宋方瑜合作，融合藝陣、視覺藝術、燈光變化，呈現布袋戲藝術的創新。

今晚偶戲電音趴音樂會，邀請自從、蔡佳瑩、劉昱賢、千翼等多名霹靂布袋戲幕後主唱，詮釋霹靂布袋戲系列的經典歌曲，結合藝陣、武術、Cosplay演出。

雲林縣府文觀處長陳璧君指出，偶戲是多元的綜合藝術，融合戲劇、動作、聲光效果於一身，今年偶戲節以「偶戲萬花筒」為主題策畫，從各種不同角度欣賞布袋戲「一口說出千古事，十指弄成百萬兵」迷人之處。

縣長張麗善表示，期望讓所有觀眾戲迷在中秋佳節一同來欣賞「潮」布袋戲，體驗傳統藝術在現代仍具鮮活生命力，體驗不一樣的團圓氛圍。

雲林縣府也與全家便利商店合作讓咖啡消費者認識雲林的傳統偶戲文化，9月24起在尾新興店、虎尾霹靂店、虎尾虎威店、虎尾雲高店、虎尾新忠孝店、新營國道北店、新營國道南店、口湖金湖店等8家分店推出限量的2023雲林國際偶戲節咖啡杯套，只要買咖啡就可獲贈一個。