台中市教育局人員實地至OK超商測試兌餐機台。（台中市府提供）

台中市教育局人員實地至OK超商測試兌餐機台。（台中市府提供）

台中市安心午餐券數位化將於10月起上路，台中市市立高中以下學校2萬2千多名弱勢學生受惠，教育局29日提醒學生，兌餐不限於台中市轄區範圍，均可以領取餐點，但因超商領餐系統不同，領餐前請先詳閱領餐手冊，儘量在下午1點前完成領餐，確保領餐權益。

教育局長蔣偉民指出，安心午餐券結合原有數位學生證使用，讓台中市市立高中以下學校弱勢學生只要持數位學生證，在早上11點至下午2點至市府合作的五大超商（市）兌餐，且兌餐不限於台中市轄區範圍，均可以領取餐點，領餐彈性大大提高。

蔣偉民表示，配合安心午餐券餐食系統在10月1日正式啟用，為讓系統運作順利，市府在8月份與9月底已舉辦學校午餐承辦人員教育訓練，請悠遊卡公司擔任講師，說明餐食系統的領餐流程、設定，未來不再發放安心午餐券紙本後，請學校加強宣導學生務必攜帶數位學生證進行領餐。

教育局指出，超商領餐系統不同，到7-11、全家、萊爾富超商是操作kiosk多元事務機列印小白單後換餐；到楓康超市、ok超商則是領取餐點後到櫃台感應機台後領餐，所以特別提醒學生拿到學校發放的餐前領餐手冊時一定要先看過操作方式，以加速兌換流程。

教育局說明，數位化兌餐上線讓數位學生證的功能更加多元，但同時也會影響平日的領餐習慣，在過渡期間請學生一定要熟記自己的學號、學生證外觀卡號，才不會手忙腳亂，另外因應系統上線，教育局已請5大超商超市針對門市人員教育訓練，如遇學生不熟悉操作方式，也可請門市人員協助，也提醒學生儘量在下午1點前完成領餐，確保領餐權益。