大陸嫦娥六號任務進展順利，計畫2024年前後發射。（翻攝自大陸央視）

大陸嫦娥六號任務進展順利，計畫2024年前後發射。（翻攝自大陸央視）

大陸央視新聞用戶端29日報導，中國國家航天局29日發布消息，目前，探月工程嫦娥六號任務正按計畫開展研製工作，計畫於2024年前後實施發射。嫦娥六號任務預定開展月球背面採樣返回。

迄今為止人類已進行的10次月球採樣返回均位於月球正面，月球背面整體相對月球正面更為古老，且存在月球三大地體之一的艾特肯盆地，具有重要科研價值。嫦娥六號任務預選著陸區位於月球背面南極-艾特肯盆地，以期發現並採集不同地域、不同年齡的月球樣品，增進人類對月球的認知。

為順利完成月球背面航天器與地球之間的通信，中國大陸新研製鵲橋二號中繼通信衛星，計畫2024年上半年發射。

為增進國際合作，嫦娥六號任務搭載了法國的氡氣探測儀、歐洲太空總署的負離子探測儀、義大利的鐳射角反射鏡、巴基斯坦的立方星等4個國家的載荷和衛星項目。

與此同時，中國大陸正在加快推進國際月球科研站大科學工程，希望更多國際夥伴加入，共同拓展人類認知疆域，為和平利用太空、推動構建人類命運共同體作出貢獻。