今（29）日是中秋連假第一天，大量民眾都返鄉過節。然而台北市副市長李四川卻在臉書上貼出一篇充滿怒意的文章，陳述大直受災戶的家沒有了，自己一定會對基泰究責到底。網友們看到後，也紛紛留言力挺，稱「川伯副市長及所有市府團隊同仁辛苦了！」、「平實扎心的話語，揪甘心」。

基泰建設大直工地日前因施工不慎造成鄰房龜裂下陷，對此，李四川稍早在臉書發文稱，這段期間，他在大直倒塌的現場，面對受災戶，「他們家沒有了，他們家受損了，我接受他們的飆罵、抱怨、陳情、也有感謝。」李也指出，回頭看到救災的同仁，24小時輪班，自己非常感謝，也鼓勵他們，「台北因為有你們，才能成為偉大的城市。」

除此之外，李四川還強調，「對於基泰我一定嚴厲的究責，要他們負責到底。」李補充，感謝很多善心店家給我們救災同仁送點心、飲料，非常溫馨。今天是中秋節，祝大家中秋佳節快樂，闔家平安健康，我們會努力讓台北平安。

網友看到李四川的發文後，「認真做事的團隊，您們辛苦了」、「溫暖的副市長，感恩有您的團隊努力讓受災戶得到可能的照顧」、「川伯辛苦了、救災工作和受災戶加油」、「有肩膀有擔當的四川伯，感恩有你」。