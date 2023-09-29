網傳綠色臭雞蛋照片引發討論，農業部已報警處理，行政院長陳建仁定調是假新聞，對此，民進黨立委高嘉瑜表示，這些雞蛋議題，很多消息會造成民眾恐慌，應該要趕快釐清真相，讓大眾知道是政府責無旁貸的責任，尤其是食安一律釀恐慌影響很大，牽一髮動全身，國產雞蛋很可能搶購一空，甚至蛋價也會漲，民怨也會越來越高，政府如何安定民心很重要。

高嘉瑜指出，2021年提到自己曾買到國產雞蛋也是臭黑蛋，從這樣的經驗政府應該思考，如何回溯雞蛋貨源和食安如何一步到位，是否有日期和來源，讓民眾知道臭雞蛋來自於哪裡，就不會有爭議，否則一顆臭雞蛋各自表述，也會引發對立和不安，政府可以藉著雞蛋溯源，建立食安五環，避免民眾對於食安恐慌跟疑慮。

高嘉瑜表示，透過這次機會就是很好的檢討，政府有責任去查證，目前各縣市政府稽查進口蛋狀況，只有標示不清，食安上目前沒有任何問題，民眾所發現的雞蛋源自哪裡，知道何時買的，非常重要，網路有很多真真假假的言論，但政府幫忙大家釐清認證才能讓真相出來讓民眾安心，否則越傳越廣，對於政府和民眾都是兩敗俱傷。

至於近期發生爭議，民進黨躺著選所以有恃無恐；對此，高嘉瑜表示，民進黨從來都是戰戰兢兢，副總統一天九個行程，對於民進黨來說永遠都是抱持著藍白合或未來對於選戰不確定性的準備做最大努力，絕對不可能去輕忽這些重大議題。

高嘉瑜呼籲，針對民眾的觀感，不管雞蛋或消防都應該痛定思痛，消防人力的問題透過這次，針對這些所謂假娛樂事業登記，卻規避化學事實的工廠，如何去釐清資訊的透明，還有建置系統對於化學品的流向，以及消防員保障也很重要，救災引進救災機器人和消防人力充備都能完整檢討。

她指出，政府也在逐漸在回應和因應，甚至對於消防職安問題或是否能夠籌組工會等作為精進消防員的權益，而雞蛋議題大家都知道台灣機廠自動化設備沒有更新，一旦遇到禽流感飢荒，雞蛋也沒辦法做完整追蹤，就會有很多疑慮，希望藉由這次能讓國產雞和設備問題做升級改善，政府也引進數萬隻種雞，把問題補起來，讓民眾感到誠意和決心，出現問題如何解決問題和態度，民進黨對於這件事情就要有決心和態度。