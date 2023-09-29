這是我看過最狠的男人。立委候選人鍾易仲教師節於臉書自爆，年少時因政二代身分被霸凌，產生叛逆心理、故意不認真讀書的往事，以「老師對不起！年少的我讓您擔心了！」為題表達求學與入社會後的轉變，也對老師表示感謝。臉文真摯誠懇，文末「以前沒有繳出好分數，未來一定會交出漂亮人生成績單」顯得十分勵志。

貼文發出後，網友紛紛留言肯定「這才是正向的例子」、「身份是天生的但後天是你努力爭取的」、「現在成為一個很好的民代，你的老師會很欣慰」、「誰沒有過去呢！」、「不想讀就不讀 想讀就讀得好 厲害!」、「每個人都有叛逆的時候，但重點是你願意變得更成熟」、「政二代就是需要像你這樣發揮正向價值」、「不是臺清交的才算學歷、選立委看能力啦，很多人都很有學歷但能力很差!」表達對尊重的肯定。

高雄市鳳山區立委候選人鍾易仲在臉書發文表示，教師節除了感謝，也覺得對不起，因為「年少時老師講的話，長大後才慢慢體會到。」身為三寶爸的他想起年少叛逆，以及令老師、父母頭疼的歲月，覺得自己可笑又可惜。他出生在重視「晴耕雨讀」的美濃客庄，對孩子要求有禮貌、讀好書，但鍾易仲卻因為出於對政二代身分的叛逆，故意不認真讀書。

鍾易仲的父親鍾紹和在他小時候是立法委員，政二代身分為他帶來嘲諷、排擠和挑釁，這些被霸凌經驗讓他對自己政二代身份很排斥，他不想與眾不同，也不想聽大人的話好好讀書。這讓教他的老師不高興，曾恨鐵不成鋼的對他說：「你明明就可以把書讀好，為什麼偏偏不認真讀？」後來高中就被望子成龍的父母送去國外「好好深造」。

然而鍾易仲並沒有照著父母的安排走，讀了一間不甚有名氣、後來學歷並不被國內承認的學校，繼續過著「不優秀，很舒服」的自我放逐。

鍾易仲的正向人生是從回國當兵、踏入社會、結婚生女以後才開始。他在文章中表示，現在他能夠笑看以前的年少輕狂，也體會到做好做壞決定於自己的理性選擇，而不是先天身份，「政二代也可以發揮正向價值，為大家做好事」。他也意識到讀書的重要性，以嚴肅態度讀碩士班，果然像以前老師說的，只要認真，他就可以把書讀好。

鍾易仲臉文最後表示，老師們的關心、叮嚀和品德教導其實都在他心底，「以前沒有繳出好分數，但未來一定會交出漂亮的人生成績單。」以此表示對老師的感謝之意。

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