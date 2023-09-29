新北市五股區新五路三段、新城五路路口，今（29）日上午9時許發生小客車與曳引車的擦撞事故，小客車也因撞擊力道，直接被鏟上分隔島，小客車72歲江姓駕駛也身體不適送醫檢查，後續肇責任待釐清。

據了解，江男今日上午駕車行經事故路段時，疑似因變換車道不慎，造成後方由周姓男子（58歲）駕駛的曳引車直接從後方撞上，江男的車輛直接被鏟上分隔島，車身斜卡在分隔島上。

警消獲報後立即派員前往處理，江男因身體不適先被送往醫院檢查，警方先繪測排除現場，避免影響交通，雙方的酒測值仍待檢測，詳細肇事責任也尚待釐清。