杭州亞運網球項目中華隊男子選手莊吉生和許育修29日在男雙金牌戰以6比4、6比4擊敗印度對手米涅尼（Saketh Myneni）／拉瑪納森（Ramkumar Ramanathan），勇奪中華隊在亞運網球男雙隊史首金，而莊吉生在本屆亞運在晉級網球男雙4強後，藉由臉書粉專分享場外溫馨小故事，他在男雙首輪看到場邊有隻蝴蝶飛舞，他相信是過世的母親來為他加油，看著他一路朝金牌前進。

莊吉生去年10月透過IG分享母親因癌症病逝的訊息，而去年受傷的他，今年賽季要努力把下滑的排名拚回來，對他來說是很不容易的挑戰，杭州亞運網球男雙晉級4強後，他在臉書粉專用「媽媽與我同在」以及蝴蝶符號作為開場白，寫道：「很開心今天和育修一起晉級亞運男雙四強。今年對我來說並不容易，要把去年因為受傷掉的排名拼回來，也常常因為思念媽媽而感到孤單。自從媽媽去世後，每次比賽看到蝴蝶我都相信是媽媽回來看我。」

「第一輪對上中國地主搶十大戰的時候我有看到一隻蝴蝶在場邊飛舞。我當時內心非常激動，因為我知道是媽媽來跟我說加油。亞運男雙籤表出來的時候很多人說我跟育修的籤運不好，很硬。但我有很棒的搭擋和整個台灣網球代表隊加油團在旁鼓勵！明天我會繼續努力，在艱困的時刻、緊張的時刻，我都會記得媽媽在我身邊。」

莊吉生底線強勢抽球。（鄭任南攝）

莊吉生（右2）、許育修（右1）和團隊慶祝亞運網球男雙奪金。