藍白合議題上演各種劇本，民眾黨總統參選人柯文哲日前稱國民黨「不比民調又要當正的，哪門子合作？」柯文哲28日出席深藍軍系活動時，又改口「放心最後一定會合」；對此，民進黨立委高嘉瑜29日受訪時表示，柯只是想向深藍支持者討拍，暗示他不是不願意合作的那個人，把藍白不能合的罪名，推給國民黨總統參選人侯友宜跟國民黨承擔。

高嘉瑜指出，柯文哲日前也下重話，說國民黨「吃人夠夠」，想要藍白合卻不想當副手，而這次藍白合議題也只是支持者的棄保，檯面上很難真正有任何一方放棄主將位置擔任副手，對於民眾黨來說，他們在意的是國會席次，對於國民黨來說，作為台灣第二大政黨很難放棄總統候選人，去支持其他政黨候選人。

高嘉瑜說，這種情勢藍白合看起來是假議題，但對支持者來說，如何整合棄保投票，可能是上面的人想要營造氛圍，對於選民來說，最重要是國家領導人是否有足夠的領導力，能夠領導台灣，未來面對大陸挑戰，可以穩住台灣主權立場，又能穩住台灣人民安定生活，堅守主權立場才能做到，多數人還是認為賴清德真正能解決兩岸問題，這也是為什麼對賴清德來說守護台灣，2024能夠高票當選最主要原因。

針對柯文哲說「藍白一定合」，高嘉瑜認為，這招就是對深藍喊話，有釋放善意，但是合不合不是他決定的，前提是透過民調用什麼方式整合，但國民黨只想當正的，怎麼整合？只是跟深藍討拍，跟支持者說他不是不想藍白合，而是國民黨主導性太強，只想當正的，又不願意民調，請深藍陣營支持他，就是把不藍白合的責任罪名推給侯友宜和國民黨承擔。