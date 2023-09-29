中山大學企管系專任副教授王致。（照片 / 劉詠韻拍攝）

「身障者也是人，我們也能做到很多事。」然而一旦須真正實踐，卻難如登天，一個曾截去四肢、面臨死神召喚，最後透過個人意志力創造出的生命奇蹟，卻真實於生活中上演。

中山大學企管系專任副教授王致遠，2015年夏天前往東部爬山後，突然染上莫名怪病，造成全身多重器官衰竭險死，四肢被迫截肢。隔年，王致遠裝上電子手臂和義肢，重歸校園；2017年3月，他完成台灣首例雙臂異體移植手術，由於其堅韌戰精神感染眾多民眾，周大觀文教基金會甚至因此特意頒發「2017年第20屆全球熱愛生命獎章」，也同時稱譽其為「奇跡教授」。

這一年，是王致遠生命的轉折。2015年9月，他與女友前往台東宜蘭爬山，回家後身體忽感不適，自感極度疲累並莫名持續發燒。期間，他曾至診所尋求醫師問診，得到的答復均為「一般感冒」，然而該感冒卻始終未有好轉。

直至開學前幾日，他再次深感身體不適，此次也轉換大同醫院緊急掛診，經送醫治療，醫生發現其肺部浸潤並同時呈現敗血性休克、多重器官衰竭，醫生當晚即對他及其家屬發出「命危通知」，而他也甚至因此昏迷一個多月方才甦醒過來。

醫生為護住王致遠性命、保其內臟，因此施用藥物輸入升壓劑，卻也因此造成四肢發黑壞死，雙手以及雙腳皆須面臨被截肢的命運。王致遠說，當時完成截肢並從手術室醒過來後，由於疼痛難熬，一度湧入其腦海的想法是，「好痛啊，能不能直接殺死我」、「突然深刻理解成為人彘的感受」。

「最開始，我無法理解為什麼這種不幸須降臨我身上」。被迫截肢後，王致遠當時對於未來是否能獨立生活感到存疑，並從中深深感受不確定感帶來的深刻恐懼。他認為，如果未來始終依靠別人照料生活，恐怕自己的這個生命不見得再能衍生價值。

根據王致遠回憶，截肢復建路上，印象中也有兩個令他相較深刻的挑戰，第一次出現於他初復建時，當時偶然遇見一名同被截肢的病患，未料該名病患對他脫口而出：「說實話，如果我是你，我會覺得乾脆去死算了。」他當下聽聞，心裡一驚，黯然想道：「妳怎麼知道，我沒有想過去死？」

王致遠解釋，或許一般人下意識會認為該名病患口出惡言，然而他當時卻並不這麼思考，反倒認為對方並無惡意，而是發自內心、出於「同一種身份」，對於「同伴」一種身同感受的表達。

受訪當日，王致遠身著短袖短褲，移植雙臂上也看見疤痕生增、顏色淺深、陸續生長的新肉。（照片 / 劉詠韻拍攝）

統一獅總經理蘇泰安表示：「球隊能邀請生命鬥士王致遠博士擔任開球嘉賓，期許藉此讓更多人認識王致遠的故事和精神，傳遞無懼永不放棄的企圖心和改變的力量。」（照片 / 統一獅球隊）

「因為有別於常人，我也曾經遇過好奇心旺盛的小朋友，他們總喜歡盯著我的義肢，並不停追問。我也總是能樂此不疲地向小朋友解釋病因，很大方地將四肢露出予他們觀看。」現在的王致遠，很顯然已能樂於接受自己截後另一種生命的姿態。

「人生存於社會上，往往會在乎周遭對我們的感受，並以此作為自我判斷的衡量之一，而我可能比較反社會，反倒並不會太在意社會如何看待我這件事情。」受訪當日，王致遠身著短袖短褲，移植雙臂上也看見疤痕生增、顏色淺深、陸續生長的新肉。

王致遠眼神堅定，微笑著對記者說：「我雖然失去兩條腿，但我自認不會因此自我定義為不是一個完整的人；也許少數時候，我可能感到在意，卻也從未因此強迫自己去附和、遵從社會目光」。他最後強調，這一點的自我意識尤其重要。