杭州亞運》「證件妹」吳佳穎10公尺射擊第4 仍創賽會個人最佳 12:042023/09/29 中時新聞網 黃嘉彣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吳佳穎射擊個人賽第4完賽。（中華奧會提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「證件妹」吳佳穎稍早以第6名闖進女子10公尺空氣手槍決賽，雖然分數一度高居第3，但仍無緣佔據頒獎台一席，以第4名完賽，而吳佳穎也寫下該項目亞運的最佳成績。 杭州亞運》圍棋許皓鋐擊敗世界棋王 將與大陸名將柯潔爭奪金牌 杭州亞運》連宰世界前3奪圍棋隊史首金 許皓鋐：達成小時候夢想 杭州亞運》滑輪溜冰柯福軒練習受傷 緊急送醫動刀治療 #吳佳穎 #杭州亞運 也許您會感興趣 推薦閱讀 杭州亞運》戴資穎奪開門紅無用 中華女團負日連兩屆止步8強 09:292023/09/29 體育 杭州亞運》詹家姊妹進金牌戰！ 網球女雙中華確定「金包銀」 14:322023/09/28 體育 杭州亞運》破發慶祝超激動 莊吉生：今天媽媽也有來看 12:362023/09/29 體育 杭州亞運》網球混雙晉級4強 中華至少再保1銅 16:132023/09/28 體育 杭州亞運》突破自我寫個人最佳 蕭佑然無緣獎牌心情洗三溫暖 17:512023/09/28 體育 杭州亞運》首次搭配莊吉生就摘亞運金牌 許育修：沒奪金實感 12:122023/09/29 體育 杭州亞運》與獎牌擦身好可惜 吳佳穎下一步要續拚奧運門票 12:432023/09/29 體育 杭州亞運》北韓選手跳馬金包銀 吳幸芬獲得第五名 16:012023/09/28 體育 杭州亞運》混雙也要拚「金包銀」 中華網球確定5獎牌 19:072023/09/28 體育 杭州亞運》傷癒首戰遇亂流險勝 戴資穎認：控制不理想 10:172023/09/28 體育 杭州亞運》射擊首牌出爐！手槍女團10公尺奪銅 「證件妹」吳佳穎闖決賽 10:452023/09/29 體育 杭州亞運》溫州志工繪畫揪感心 女足滿滿祝福前進杭州 17:502023/09/28 體育 杭州亞運》網球男雙奪隊史首金 中華本屆第5金入袋 10:482023/09/29 體育 杭州亞運》戴資穎力抗山口茜 網球男雙爭金！中華隊29日焦點賽程 07:152023/09/29 體育 杭州亞運》李智凱勇奪中華隊第三金 鞍馬項目完成二連霸 16:392023/09/28 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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