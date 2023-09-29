高雄壽山動物園精心雕刻嫦娥及吳剛造型柚子，給動物感受中秋佳節的應景氛圍。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄壽山動物園精心雕刻嫦娥及吳剛造型柚子，給動物感受中秋佳節的應景氛圍。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

萬眾期盼的中秋節來臨，高雄壽山動物園精心雕刻嫦娥及吳剛造型柚子，加上蝴蝶結提籃及竹編風柚籃盛裝柚子果肉，除增加動物食材的豐富性，讓動物攝取不同營養成分，也給動物感受中秋佳節的應景氛圍。

高市府觀光局長高閔琳表示，每到特殊節日，壽山動物園同仁都會發揮創意，幫動物們準備應景小點，今年中秋特別將嫦娥及吳剛刻劃在柚子皮上，讓民間故事主角陪伴動物們享用柚子果肉，品嚐反應也增添不少樂趣。

各個動物看到造型柚子都迫不及待品嚐，也表現出「超萌」反應及表情，長鼻浣熊等不及嫦娥及吳剛柚子就定位，便立刻飛奔品嚐香甜柚子，還有一隻長鼻浣熊偷襲嫦娥胸口一親芳澤，逗趣模樣讓人莞爾一笑。新生冠豪豬「小芋頭」則化身吃貨，邊吃邊露出招牌瞇瞇眼，似乎對於餐點相當滿意。

另外，紅毛猩猩「咪咪」、象龜、台灣黑熊「黑皮」及「波比」等動物都對柚子大感興趣，非洲象「阿里」更是直接整粒柚子一口完食，唯獨沼林袋鼠只鍾愛構樹的葉子，對帶柚香的吳剛柚不為所動。觀光局邀請民眾趁著中秋連假到壽山動物園與可愛動物們相見歡。