有竊盜前科的50歲曾姓女子於去年2月底到高雄市田寮區宏宮寺進安宮偷竊供奉給虎爺的香油錢100元。橋頭地院以簡易判決，依竊盜罪處拘役10天，可易科罰金，等於偷100元卻被罰百倍的金額1萬元。廟方表示，人在做、天在看，不可做壞事。

此宏宮寺進安宮主祀觀音佛祖與五府元帥，同時供奉虎爺，雖然位於田寮區蛙潭，有點偏僻，但卻相當靈驗，香火不斷。

曾姓女子於去年二月底到進安宮，她看到桌上有廟方供奉虎爺的零錢，於是順手牽羊，共拿走100元零錢。廟方報警，警方調閱周邊監視器畫面，循線偵破，曾女不是高雄人，屬於見財起意。警方訊後函送橋頭地檢署。

檢警調查時，曾女雖然坦承犯案，但未與廟方和解。檢察官聲請簡易判決，法官依竊盜罪判處曾女拘役10天，可易科罰金，可上訴。

廟方對此表示，此案已經進入司法程序，尊重司法判決。但廟方也指出，冥冥中自有定數，人要走正路。