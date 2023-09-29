許育修29日跟莊吉生攜手以兩個6比4擊敗印度對手，拿下杭州亞運網球男雙金牌，也是中華隊本屆第5金，接著要打混雙準決賽的許育修說：「真的很開心拿下這面雙打金牌，畢竟這是我第一次打亞運，所以我沒想太多，目前也沒奪金的實感！」

許育修表示，畢竟這次男雙籤表很硬，首輪還碰上地主選手，沒想到還能順利奪金，「其實這是我跟莊吉生第一次搭配，沒想到默契越來越到位，我們彼此也沒聊太多，就是在台北一起訓練，雙打就可以這麼磨合，真的很感謝他這一周來的幫助。」

其實今天在杭州奧體中心網球場中央球場出賽，對許育修來說相當陌生，「因為我也只跟莊吉生在這球場練過一次，就可以拿下金牌讓我很驚訝，到現在都還沒有奪金的實感，只是想要努力為國爭光。」

能夠成功在單、雙打不同角色當中做出調適，許育修說：「我就是保持平常心，無論是單雙打，就是跟平常一樣打。」

今年對許育修來說，算是相當豐收的一年，因為除了世大運與亞運奪金，也在國際賽場表現不錯，許育修強調，其實不管是單、雙打，整體來說確實打得不錯，「雖然我在年中身體不舒服，卻在美網開打前及時調整了回來，我當然可以說今年是突破年。」