因民進黨總統參選人賴清德在民調中持續領先，藍白合作、完成政黨輪替已是多數在野支持者期盼的目標。民眾黨總統參選人柯文哲昨（28）日出席一場深藍軍系活動時，突然脫口而出「放心好了，最後一定會合的」，引發各界高度關注。然而柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今（29）日卻稱，柯的說法是政黨合作，民眾黨主張用具有公信力的第三方民調，推派在野最強人選，輸的一方退選。國民黨稍早作出最新回應。

陳智菡強調，柯文哲過去一向主張，執政後會組聯合政府，並且廣納延攬各黨各派人才，以及朝著推動內閣制方向而努力。因此所謂的「和」，指的是政黨合作、和諧，並非只有敵對、對立。陳還強調，「兩方可以比民調，可是沒有要跟國民黨合，就是輸的退選，這樣才有最強的人，這也是一種合作。」

國民黨文傳會主委林寬裕剛剛給出最新回應，稱「藍白合作」是多數民眾的期待，雙方當前正處於堆疊共識的過程，各種建議或合作的方式皆會納入，以作考量。「國民黨將秉持誠心、耐心、同理心」，面對藍白合作上的溝通跟討論。