55歲王姓婦人今年7月間，加入遭冒名股票達人陳重銘老師的投資群組，王婦不察，陸續投入240萬元資金，卻始終無法出金，於是向警方報案。警方要王婦將計就計，假稱支付89萬現金購買股票為由，約車手面交。上月底，25歲藍姓車手現身取款，當場被警方逮捕，警方查獲加密貨幣買賣合約、私人印章等證物，訊後依法送辦。

警方指出，今年7月間，有人私訊王婦，邀她加入股票達人陳重銘老師的投資群組，對方誆稱高獲利，可迅速回本，但她未辨明真偽，信以為真，陸續投入資金購買股票，起初獲利連連，對方再鼓吹王婦加碼投資，前後王共投入240萬元現金。

王婦見獲利頗豐，要求出金，但對方以各種理由塘塞，遲遲不出金，王婦驚覺有異，後來得知遇上詐騙集團，於是憤而向警方報案。

警方要求王婦配合詐團成員要求，假稱要再投資89萬購買股票，希望能面交款項。詐團見王婦又肯出資，欣然答應。上月31日晚間6時，雙方約在新北市中和連城路碰面，藍姓車手取款時，立刻遭埋伏警員逮捕。

藍男遭逮後，還不斷辯稱：「我犯了什麼法？你們有證據嗎？我有欠錢嗎？」警方冷回說，「被害人都報案了，你還想硬拗？」

警方在藍男身上搜出數張加密貨幣買賣合約、私人印章、點鈔機、隨身錄影器、計程車車資證明14張、高鐵車票6張及手機1等證物，訊後依詐欺、洗錢等罪移送新北地檢署偵辦，並持續向上溯源追查。