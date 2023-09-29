大陸超長黃金周多地嚴重壅塞廣東開了8小時還沒出省。圖為杭州火車站。（澎湃新聞）

大陸超長黃金周多地嚴重壅塞廣東開了8小時還沒出省。（澎湃新聞）

澎湃新聞29日報導，今年大陸中秋十一假期是「乙類乙管」政策實施以來最長假期，各地壅塞在節前最後工作天28日已提前出現。一名從東莞回老家衡陽過節的車主稱，她特意選擇凌晨出行但是開了8小時仍未出廣東。

《北京晚報》微信公眾號報導，28日晚間交通高峰時間提前至15時，17時至19時路網壓力最突出，嚴重擁堵持續時間達3小時。16時起高速公路出城方向部分路段車流集中，17時至20時交通壓力逐步向外擴展。29日為假期首日，零時起高速公路小客車免費通行，上午為出京高峰，7時至12時出京交通壓力持續集中，8時至11時最突出。

大陸官方「北京號發布」微信公眾號消息，28日下午15點15分，北京交通指數攀升至8.1，達到嚴重壅塞級別，平均車速已降低至22公里／小時。

出現大量車輛擁堵的還有山東濟南。

《山東商報》微信公眾號消息，濟南市大明湖路西口因地鐵站建設，東西方向道路變窄，機非混行，通行效率下降明顯；9月29日至10月6日，千佛山景區推出宋風市集遊園會，公園周邊道路壅塞程度較往年將有明顯增加。9月29日與10月3日晚間奧體中心將舉辦亞冠聯賽、中超聯賽等賽事，屆時經十路（奧體西路-奧體東路段）將出現一定程度壅塞。其他道路、區域如：萬象城、英雄山、省體育中心、舜耕路、經十一路、馬鞍山路等的壅塞程度較日常也將加劇。

預計將連續出現壅塞的還有浙江寧波。

據《寧波晚報》微信公眾號消息，寧波交警指假期首日29日出現壅塞景區主要為五龍潭、東錢湖、石浦等地。高速出行問題主要集中在出城往舟山、象山、寧海等方向的甬舟高速、甬莞高速、甬台溫高速及沿線出入口。壅塞將從7時30分後開始顯現，之後逐漸迎來高峰，至18時後回落。

除首尾兩日，假期其他幾天（9月30日至10月5日），寧波市道路出行為「黃色預警」。根據寧波交警預測，景區方面，屆時壅塞區域集中在象山、東錢湖等熱門目的地。高速出行方面，壅塞較為嚴重的，主要為甬莞高速、甬舟高速、甬台溫高速、沈海高速。

今年，不少人的感覺是，「大家預判了大家的預判」，都想提前走，沒想到，提前堵起來了。

28日下午3時許，地圖上已能看到，廣州不少地方「紅」了。據廣州地鐵17時通報：隨著客流的增大，林和西、梅花園、京溪南方醫院、同和、永泰、白雲大道北、高增、花都廣場、花果山公園、飛鵝嶺、白雲東平、植物園、神舟路、魚珠、大學城北、大學城南、新造等站實行客流控制。

廣州廣播電視台稱，28日廣東高速公路迎來出行高峰期，一名從東莞回老家衡陽過節的車主稱，她特意選擇凌晨出行但是開了8小時仍未出廣東。

成都交警28日再次發布交通出行提示：當晚高峰開始時間提前至15：00左右，壅塞緩解時間延長至21：00左右，壅塞持續時長超過200分鐘，全市交通壓力最大時段為17：00～19：00。