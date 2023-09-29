新北市政府結合新北市中小學家長協會，組成性剝削防制宣導大軍，持續三年在校園、社區中推動「童」心「協」力防範兒少性剝削宣導，今年號召退休教職員組成「紫藤宣講團」到社區、學校、小衛星兒少關懷據點推廣宣導兒少性剝削防制之道，更透過南強高職拍攝宣導短片「抖內」，以貼近生活的劇情和語言讓兒少學子們大呼「超有感」。

隨著3C產品的普及，交友軟體興起，因具有可匿名性、私訊互動、地點配對等特性，增加兒少在使用上的風險，根據新北市家防中心的服務發現，交友軟體雖有年齡限制，但檢核制度形同虛設，手遊亦是另個犯罪溫床，有心人士以點數、裝備吸引兒少，造成各式性剝削樣態，提醒家長要注意防範。

新北市中小學家長協會理事長董耀琮表示，該會於1999年成立後，積極維護兒少的受教權，以及父母的教育權，加強對弱勢家庭的照顧，兒少因懵懂或好奇而遭到誘騙甚至性剝削，許多家長都是孩子出事了才驚覺，因此協會組成「紫藤宣講團」，由家防中心與教育局協助培力，再進行推廣宣導。

南強高職電視、電影科合作拍攝宣導短片「抖內」，透過網路及影片連結宣導，並於教師節當日在三峽安溪國中首演。劇情敘述阿輝因缺乏自信，只在遊戲中追求被肯定，在網紅以甜言蜜語不斷誘惑下，彼此互稱老公老婆，不僅被騙了2萬元，還要阿輝傳送私密影像，卻藉散播要脅，幸經同學和老師發現，最後協助報警處理。

新北市社會局副局長吳淑芳表示，為保護兒少，不僅不能隨意拍攝私密影像，遇到有人傳送，千萬不要留存或轉傳分享，同時記得要截圖報案，求助專線為110，保護專線為113。另外2577-5118則可提供諮詢、求救和影像下架服務。

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