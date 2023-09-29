藝人Melody今年7月宣布與富商丈夫吳育奇離婚，17年婚姻畫上句點，原以為是和平協議離婚，未料事後卻風波不斷，如今離婚3個月之後，身邊是否有新的追求者出現?她也大方做出回應。

Melody宣布離婚後，遭前夫委託律師提出「離婚無效之訴」，又被男方友人怒控逼迫丈夫簽訂不平等離婚協議，根據《三立新聞網》報導，她表示歷經此事後，不僅成長許多，也了解到情緒管理的重要性，被問及是否有追求者?她先是直接否認，並坦言在這方面很遲鈍，雖然目前享受單身狀態，但不排斥再婚。

Melody轉戰主持界多年，今年憑著《11點熱吵店》首次入圍節目類綜藝主持人獎，她得知消息後當場喜極而泣，不過卻被搭檔沈玉琳調侃「情場失意事業得意」，對此，她表示還有很多學習空間，無論結果如何都懷抱著感激的心。

Melody先前參加大陸實境秀《再見愛人》，當時得知傅首爾的婚姻狀況後，點出婚姻中最傷害彼此關係的是「理所當然」，導致兩人最後像一條平行線般，漸漸毫無交集，這番充滿智慧的言論，掀起網友熱議。