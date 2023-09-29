連販毒都偽裝成外送員！台中李姓男子遭控販毒，警方蒐證發現，李平日居住北區1處出租公寓，1天至少叫5、6次以上外送，且外送員並非送餐，而是交付毒品買賣的現金，警逮捕李與7名毒犯，檢方依販賣第三級毒品等罪嫌起訴。

台中市刑警大隊偵八隊接獲線報發現，30歲李姓男子在北區的1間出租公寓內販賣第三級毒品K他命。警方剛開始以為一般外送餐，且李男無前科，但接獲檢舉不斷，經追查發現，每次來的外送員都沒交付餐點，而是拿了一疊鈔票給李男。

警方進一步追查，外送員竟是和李男長期配合買毒的藥腳，追查李男販售的K他命每公克2500元，或毒品咖啡包、1包500元來販售牟利。

檢方今年3月持搜索票到李男住家逮人，當場查扣K他命、毒咖啡包計53公克，另有電子磅秤、分裝袋及現金4萬，循線逮捕6名藥腳，檢方偵結依毒品罪嫌起訴7人。

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