紫光前董座趙偉國在任期間無序擴張，導致公司爆發債務違約。（示意圖/達志影像/shutterstock）

曾狂言要「買下台積電」的前紫光集團董事長趙偉國被控貪汙等罪遭移送起訴，28日首度在吉林開庭審理。陸媒消息指出，趙偉國被控任內非法占有國有資產、造成中國直接經濟損失累計人民幣13.6億元（約台幣60億元）。趙偉國當庭表示認罪。

被大陸業界稱「晶片狂人」、前紫光集團董事長趙偉國曾放話要買下台積電、併購聯發科，後來因紫光大肆擴張，2020年爆發債務違約。2022年2月，趙偉國卸任紫光董事長，同年7月被帶走調查，今年3月被移送檢察機關審查起訴。

央視新聞報導，吉林市人民檢察院起訴指控，趙偉國在2018年至2021年間，利用擔任紫光集團董事長的職務便利，與特定關係人李祿媛共謀，由李祿媛實際控制的公司低價購買原本應當由紫光集團購買的通州商務園項目房產，獲取房產溢價利益，非法占有國有資產4.7億餘元（人民幣，下同）。

2014年至2021年間，趙偉國利用擔任紫光集團董事長等的職務便利，將本單位的盈利業務交由李祿媛等特定關係人經營，或者以明顯高於市場價格向李祿媛經營管理的公司購買代建管理服務，造成國家直接經濟損失8.9億餘元。

此外，2019年，趙偉國還指使其實際控制的上市公司的董事，將公司項目以明顯低於市場價格租賃給李祿媛實際經營的公司，致使上市公司遭受4,645萬餘元的損失。

據吉林中院微信公眾號通報表示，檢察機關出示了相關證據，趙偉國及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，趙偉國進行了最後陳述，並當庭表示認罪。法庭宣布擇期宣判。