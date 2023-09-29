國中生在教室打掃清潔，竟然演變成大跳「八家將」！有網友在抖音PO上一段影片，內容是台中市1所國中3年級的學生，拿著拖把在教室內大跳八家將，背景音還配上鑼鼓聲，而坐在一旁的正妹老師忍不住狠狠瞪了學生一眼說「要拖地了嗎？」該影片PO網後引發大批網友留言，直呼「漂亮好老師」。

這段不到30秒的影片，一開頭就是一高、一矮2名學生，拿著拖把在教室內大跳八家將，2人動作一致、架式十足，背景音樂還搭配鑼鼓聲，相當有趣，而坐在一旁講台邊的老師原本低頭批改作業，對2名學生的動作很無奈，最後終於才忍不住抬頭說「要拖地了嗎？」

國中生教室跳八家將，一旁正妹老師冷喊「這句」，網歪樓直呼「太漂亮」。(林欣儀翻攝)

學生的行徑遭制止後，2人才悻悻然停止，該影片配字並寫著「老師：看你們甚麼時候要拖地＃差點滑倒」，並標註「國三會考生」等字，影片PO網後引發千名網友留言，許多網友直呼「老師好美」、「老師好漂亮」、「我也要有這種老師」、「好正的老師」、「只要有老師就夠了」，甚至有人說「學校在哪？我要重讀」、「我也要這種老師」。