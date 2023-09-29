台北市地政局昨(28)日表示，最近一期「2023年6月」實價登錄交易件數830件，較5月減幅6.11％，交易總額243.46億元，較5月增幅13.20％，住宅價格指數115.39，較5月上升0.03％；地政局指出，各行政區6月交易量4區增加、1區持平、7區減少，增幅前3名分別為信義區、士林區、松山區，較5月分別增加31.15％、23.40％、5.80％；減幅最大為文山區，較5月減少45.92％。

地政局指出，根據2023年6月的實價登錄量價動態，台北市交易量共830件，較5月884件減少54件，減幅6.11％，較去年同期749件，增幅10.81％；交易總額為243.46億元，較5月215.08億元增加28.38億元，增幅13.20％，較去年同期191.56億元，增幅27.09％。

地政局表示，各行政區交易總額依序由中山區49.90億元、中正區26.66億元及內湖區25.97億元位居前3名；總額最少為大同區，僅8.84億元，總額最高的中山區與最低的大同區，差約4.64倍。交易總額增幅最大為中山區，較5月增加100％；減幅最大為文山區，較5月減少38.78％。

地政局說明，依住宅價格指數分析，月指數顯示台北市在6月時大樓價格持續走升，公寓、小宅價格皆微幅下跌；北市的住宅價格指數115.39，較5月115.36上升0.03％，較去年同期114.36上升0.90％，而標準住宅總價1828萬元，標準住宅單價每坪58.22萬元。

大樓住宅價格指數120.30，較5月120.01上升0.24％；公寓住宅價格指數110.19，較5月110.51下降0.29％；小宅住宅價格指數109.10，較5月109.29下降0.17％。

地政局解釋，觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，全市月線、季線上漲，半年線仍下跌；大樓表現最強，小宅最弱。

至於季指數，地政局指出第2季12行政區中，有8區上升、4區下降，信義區以0.49％為增幅最高，士林區以0.47％為減幅最大，然而相較前一年同期，12行政區中近1年也有8區上升、4區下降，增幅最高同樣為信義區1.79％，減幅最大為士林區0.87％。

針對商辦租金指數分析，地政局表示，2023年上期全市商辦租金指數111.95，較前期109.21上升2.51％，較前一年同期(111H1)108.52上升3.16％，標準租金單價每坪1557元；主要路段商辦租金指數116.33，較前期116.01上升0.28％，較前一年同期114.22上升1.85％，標準租金單價每坪2870元。

地政局說明，觀察商辦租金指數趨勢，2023年上期全市及主要路段商辦租金指數持續上升，標準租金單價均創新高，租金動能持續升溫。