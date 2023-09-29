日本國土交通省消息，在日本時間今（29）日上午11點39分（台灣時間10點39分），東京航空交通管制部的控制系統發生故障，連接日本東部各大機場受到影響，紛紛傳出航班延誤狀況。

根據《日本放送協會》報導，顯示飛機位置和高度的主要管制系統一度發生故障，影響東日本空域航班起降。以東京為中心，成田、羽田、大阪、關西、神戶等5座機場都出現航班延誤。

經過搶修，航管系統已在12點22分（台灣時間11點22分）左右恢復，延誤的航班目前正陸續重新飛航。至於系統為什麼會突然停止運作，國土交通省正在著手調查。