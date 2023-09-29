個性好，人緣也不會太差，《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、牛、狗、兔個性憨厚，沒什麼心眼，為人善良又單純，深受周圍的朋友喜愛。

▍生肖鼠

屬鼠的人個性憨厚，單純又直接，心眼不多，不喜歡搞陰謀詭計，對待朋友非常真誠。肖鼠者善解人意，喜歡幫助別人，不計較得失，善良又樂觀的特質常常感染周遭的人。

▍生肖牛

屬牛的人個性穩重，為人忠誠，做事非常老實，不喜歡玩弄心機。他們非常重視友誼及親情，也有頑強的意志力，面對困難總是能克服，堅定的毅力令人敬佩。

▍生肖狗

屬狗的人非常正直，不喜歡耍小聰明，也沒什麼心眼，凡事都很坦誠，不會隱瞞。肖狗者很重視友情，會義無反顧為朋友付出，讓身邊的人感到非常安心。

▍生肖兔

屬兔的人個性溫和，不喜歡爭吵，也不會計較小事，善解人意的他們是朋友訴苦的好對象；屬兔的人有著敏銳的觀察力，能看清問題本質，並給予朋友寶貴建議。