針對2024總統大選，藍白合傳聞不斷，民眾黨參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今突掀牌，柯營主張用具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選，輸的退選。媒體人羅旺哲今(29日)中午在臉書分析，必須說，柯文哲這樣的說法，會給非綠民眾一個「明確方向」，只是最大的難關，就是「第三方民調」要找誰做？可以讓藍白兩邊都服氣，這可能就是大問題了。

陳智菡強調，可以比民調，但是沒有要跟國民黨「合」，就是輸的退選，這樣才有最強的人，這就是一種合作。

羅旺哲對此在臉書寫下，必須說，柯文哲這樣的說法，會給非綠民眾一個「明確方向」，願賭服輸的感覺，因為過去看起來，比較像是被國民黨在藍白合議題上吃豆腐的民眾黨，現在「拋出條件」、「主動出擊」，等於在這議題上「拉回主導權」，而壓力，就在國民黨這邊了。

針對此事，國民黨回應，目前雙方正在堆疊共識的過程，各種建議或合作的方式都會納入考量。