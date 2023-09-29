26日跟許育修攜手拿下杭州亞運網球男雙金牌的莊吉生，在中華隊第2盤第9局關鍵破發後，頓時瘋狂跪地握拳比出「昇龍拳」手勢慶祝，隨後莊吉生更在自己發球局連下4分完成奪金，但在賽後問他，是否過世的媽媽也有來看，他隨即笑著說：「今天媽媽也有來看！」

莊吉生曾在杭州亞運首輪場邊看到一隻蝴蝶飛舞，讓他認為那是去年10月癌症過世的媽媽來幫他加油，如今到了金牌戰，莊吉生還是認為媽媽全程在場陪他奪金，「去年真的一度蠻難熬的，今年才逐漸變得好多了，感覺今天媽媽也有來看我比賽。」

至於為何那麼興奮慶祝破發，莊吉生說：「當時我不知道許育修接得這麼好，想說我一定要把對方的球打進去，畢竟對方發球很強，幸好我把球打進去了，當然想要瘋狂慶祝一下，真的很高興可以破發成功，儘管那局一開始我打得不好。」

莊吉生的奪金發球局表現也很出色，直接連拿4分宣告拿下賽末點或金牌點，「其實我有點緊張，但跟許育修打很多比賽了，我不想太多，反正球賽有時候贏、有時候輸，就是正常來就好。」

「我沒有想過可以拿到亞運男雙金牌，這次多虧張孝雍教練一直有教我，真的很有效。」34歲的莊吉生表示，「我打算還要繼續拚亞運會，就像英國莫瑞、瑞士瓦林卡一樣，我也才過30歲而已，今年能拿金牌很開心，因為我知道這面金牌很難拿。」