中秋連假首日，屏東今（29）日一早傳槍響！屏東市和平、光復路口清晨5時發生槍手當街攔車開槍掃射事件。一名槍手由共犯搭載，當街攔下一輛BMW轎車，對著轎車正面至少開16槍，造成引擎蓋、擋風玻璃遍佈彈孔，車內1男手臂中彈，經送醫救治後無生命危險，警方在案發5小時，逮捕駕車共犯，目前槍手仍在逃，警方表示，目前正釐清雙方恩怨及開槍動機，並積極緝捕槍手到案。

據附近民宅監視器顯示，29日上午5時許，和平、光復路口不斷傳出槍響，至影片顯示，至少出現16聲槍響，且彈殼就掉在和平路分隔島的旁邊，現場疑似只有彈殼沒有彈孔，但案發時有輛白色BMW的引擎蓋、擋風玻璃都是彈孔，且車上的31歲沈姓男子手臂中彈，疑似自行就醫後無生命大礙。

屏東BMW「被打成蜂窩」。(戴志揚翻攝)

據另段監視器畫面顯示，案發當時有輛小客車與白色BMW行駛在和平路上，小客車突然超車BMW將其攔下，隨後乘客下車對著BMW開槍，不久後，BMW撞開小客車逃出現場。

對於開槍狀況為何，是否為針對幸尋仇，警方表示，經鑑識人員採證發現，現場地面留有10枚彈殼，BMW則有14個彈孔，目前已將小客車司機帶回問訊，也鎖定主嫌，正積極查緝犯嫌中。