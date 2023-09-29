杭州亞運射擊項目進行到第6天，中華隊獎牌終於「破蛋」，29日靠著劉恆妤、余艾玟、吳佳穎女子10公尺空氣手槍團體射下1723分，奪下銅牌；「證件妹」吳佳穎個人部分最終以第4名作收，與站上頒獎台擦身坦言可惜，但心情未受太大影響，接下來她要繼續拚巴黎奧運門票，希望能在韓國亞錦賽就能完成階段性目標。

吳佳穎上午在個人資格賽部分射下568分、排名第6，闖進決賽，前12發射完時一度竄至第2，但後來連2發發生失誤，在第3、4徘徊，最後以第4名作收；印度選手「金包銀」，銅牌則是由巴基斯坦拿下。

「是有一點可惜啦！銅牌就差一點點。」吳佳穎表示，止步第4名下來後沒有到不甘心，只是覺得可惜，「就差一點點，每一場都盡力發揮，但也代表還有進步空間，期待下一屆還有更好的成績。」

吳佳穎先前先在女子25公尺手槍出賽，以第8名作收，今天來到10公尺空氣手槍成績有所進步，她認為，有了先前的出賽經驗後，對自己在場地習慣上、臨場發揮幫助很大，今天也照著當天狀況去調整出槍時間。

結束亞運後，吳佳穎會先返台參加全國運動會，接下來就要轉戰韓國參加亞錦賽，爭取前2名取得巴黎奧運席位的機會。