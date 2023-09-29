彰化縣消防局專案查訪販售商家安全檢查。（消防局提供／孫英哲彰化傳真）

迎接中秋連假，不少民眾烤肉、放煙火狂歡，彰化縣花壇鄉昨晚更傳出有民眾到深夜還在烤肉喧嘩，甚至歡唱卡拉OK，擾人清夢。彰化縣消防局為維護公共安全，中秋連假期間加強爆竹煙火宣導及查察，並提醒民眾施放火應注意相關規定，以免觸法。

為因應中秋佳節及國慶連續假期將屆，不少民眾施放爆竹煙火增添節慶熱鬧氣氛，彰化縣消防局特訂「中秋暨國慶爆竹煙火管理專案計畫」，針對縣內爆竹煙火列管538處販賣場所及可疑儲存處所，加強爆竹煙火安全查察，也對於賣場、量販店、五金行、書局、攤販等可能販賣爆竹煙火場所加強抽查及宣導。

消防局指出，依《爆竹煙火管理條例》規定，常見爆竹煙火使用違規態樣如下，首先是持有未附加認可標示與父母、監護人或其他實際照顧兒童之人，於兒童施放一般爆竹煙火時未陪同者，可處新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

再來是囤積達管制量以上爆竹煙火，可處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰；達管制量30倍以上爆竹煙火，可處新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰；此外，一般民眾較可能觸犯的樣態中，以未於規定時間施放煙火居多，可處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

消防局表示，民眾施放或販售爆竹煙火均應遵守《爆竹煙火管理條例》規定，爆竹煙火應貼有「認可標示」，並不得「超過管制量」，以及「每日下午10點至翌日早上6點前，不得施放會產生笛音或爆炸音之一般爆竹煙火或特殊煙火」，違反者除罰鍰外，並扣留或沒入現場爆竹煙火。