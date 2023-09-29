「金鐘獎最具人氣獎」票選活動，中視《飢餓遊戲》暫時領先。（三立提供）

《模仿犯》以2萬4334票暫時領先。（三立提供）

第58屆電視金鐘獎頒獎典禮將分為「節目類」及「戲劇類」2場，於20、21日舉行。由於上屆「金鐘獎最具人氣獎」票選活動反應熱烈，今年再次舉辦人氣票選活動，目前最具人氣戲劇節目獎，中視《飢餓遊戲》暫時領先，戲劇方面則是《模仿犯》最受歡迎。

孫協志、王仁甫、許孟哲等人主持的《飢餓遊戲》去年與吳宗憲領軍的《綜藝玩很大》廝殺激烈，最後由《綜藝玩很大》抱走獎座，今年2大節目再度爭鋒相對，加油團也使出全力催票，截至28日中午12點，《飢餓遊戲》獲3萬2406票暫居第1，《綜藝玩很大》以3萬1839票些微差距，排名第2，第3名則是《嗨！營業中》，拿到1萬4385票。

戲劇方面，今年入圍最大贏家《模仿犯》以2萬4334票領先，2、3名分別為2萬1276票的《人選之人-造浪者》、1萬7259票的《村裡來了個暴走女外科》。

「金鐘58最具人氣獎初選票選」活動即日起至10月4日止，活動期間內每人可以投票一次，初選票數最高五部作品將進入第二階段「金鐘58最具人氣獎決選票選」，決選首度運用疫情期間民眾最常用的手機簡訊投票機制，安全性與公正性更升級，決選自10月5日至10月18日止，總票數最高者，即為今年人氣獎得主。

詳情請上金鐘58官網：https://gba.tavis.tw/58th/event-preliminaries.html