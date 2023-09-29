今天（29日）是中秋3天連假第一天，受到宜花地區天氣預報為陰有短暫雨影響，以及中秋連假後緊接又是國慶4天連假，分散出遊車潮，蘇花路廊截至今上午10時累積交通量，較去年同時段少17％，公路局預估今天南下還有6000輛次的車流，目前蘇花路廊全線暢通。

公路局東區養護工程分局交控室表示，上午尖峰時段台9線蘇澳至蘇花改東澳南下路段（102.9K至111.9K）有車多速緩情形，9時起逐漸趨緩；在旅行時間方面，上午10時蘇澳至崇德經台9線蘇花改南下旅行時間約80分，經台9丁線旅行時間約110分，建議往花蓮方向用路人多加使用蘇花改路段，非必要請勿進入台9丁線。

公路局東分局表示，就出遊旅次而言，4天連假與3天連假的車流差異頗大，民眾選擇出遊，還是會集中在國慶連假，明天蘇花改車流會比今天更順暢，後天北上會增多，提醒用路人開車上路時養足精神，切勿疲勞駕駛。