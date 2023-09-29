隨著中秋佳節的臨近，士林官邸新蘭亭將迎來一場盛大的秋石斛蘭與火鶴花展，展覽將從29日中秋節當日，跨越中秋及雙十連假，一直持續至10月22日；台北市公園處表示，本次展覽將呈現國內外最新穎的秋石斛蘭及火鶴花品種，佈置的主景特別以火鶴充滿著心心相映的景色，與這個中秋季節的陽光一樣熾熱，為大家帶來一場美麗熱情的中秋盛宴。

公園處長藍舒凢表示，石斛蘭屬是蘭科第二大屬，原生種約1200種，廣布於亞洲、澳洲與大洋洲的亞熱帶與熱帶氣候區，屬於複莖性的附生蘭，從乾燥的石壁到潮濕的雨林都能適應各種生態環境，才有現今這麼多彩多姿的型態。

他指出，主要依開花季節分為秋石斛蘭與春石斛蘭兩大家族，本次展覽焦點將集中在秋石斛蘭上，目前秋季正值大放異彩的時節，總計收集了30種，共270株的秋石斛蘭，除了泰國育種的Burana布蘭系列、Dianbao天寶系列品種之外，還有競賽用珍奇類的潑墨花色秋石斛蘭，如「小黃潑」與「粉潑」品種，這些花瓣邊緣有如彩筆刷出的色斑，引人注目且獨具特色。

公園處園藝管理所補充，展覽中還有來自全球的新穎火鶴花品種，包括19種盆花、11種切花型態的火鶴花，其中有荷蘭引進的盆花品種，如「焦糖可可」，其苞片呈現出紫色到深黑色的焦糖色澤；以及台灣自行育種的台農9號「小仙子」，具有粉紅色的心型苞片，帶有漸層綠色，極富吸引力，展覽還將呈現熱情火紅色的火鶴切花高雄4號「紅星」，這個品種是高雄區農業改良場的育種成果，其艷紅的色澤深受國內花卉愛好者的喜愛。

園藝管理所表示，本次展覽的設計由資深業師帶領，並得到宏國德霖科技大學園藝系和松山工農園藝科學生的合作完成。年輕學子們以巧妙的手藝將秋石斛蘭花與火鶴花設計得美不勝收，這將為遊客們帶來一場視覺和心靈的盛宴。誠摯地邀請大家在連續假期蒞臨士林官邸公園，共同欣賞這場中秋炙熱花卉的美麗盛宴。