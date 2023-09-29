加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）說，他確定美國國務卿布林肯今天與印度外長會面時，會提到錫克教分離主義領袖謀殺案，但美國的會後聲明卻隻字未提。

路透社報導，杜魯道在魁北克向記者發表上述言論。他在10天前表示，加拿大懷疑印度政府特務涉及尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）6月在加拿大卑詩省（British Columbia）遭謀殺的命案。

尼賈爾是加拿大公民，但印度稱他是「恐怖分子」。尼賈爾支持建立哈利斯坦國（Khalistan）的理念，也就是從印度獨立出來，建立一個錫克教國家。

加拿大的傳統盟友似乎都對這個議題採取謹慎態度，包括美國在內。政治分析人士說，部分原因是華府與其他強權認為印度能制衡影響力日增的中國。

布林肯（Antony Blinken）今天與印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會面。杜魯道被直接問到布林肯是否會提到此案時說：「美方肯定會與印度政府討論這件事。」

然而，布林肯與印度外長會面後，美國國務院的聲明沒有提到尼賈爾謀殺案或加拿大。

美國國務院發布簡短摘要，說明布林肯與蘇杰生會面討論的議題，當中僅列出印度擔任20國集團（G20）輪值主席國、建立印度-中東-歐洲走廊與國防、太空與潔淨能源等議題。

印度抨擊加拿大的指控荒謬。但蘇杰生今天說，新德里當局已告知加拿大，願調查對尼賈爾命案提供的任何「具體」或「相關」資訊。

杜魯道尚未公開分享任何證據，但他上週表示「數週前」已向印度提供「可靠的指控」。

布林肯上週說，美國對杜魯道提出的指控「深感關切」，又說印度配合加拿大調查此案至關重要。