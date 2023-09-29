高雄一名富商和老婆吵架離家獨居，陸續和舞廳小姐、大樓女鄰居出遊同宿、發生關係被太太發現，賠償1670萬元和解。但富商太太不放過舞廳小姐和女鄰居，另提告各求償150萬元。高雄地院認為，舞廳小姐和女鄰居確實侵害富商太太權益，各需賠償10萬、24萬元，但考量「連帶債務人」富商已付出126萬現金，判2人免賠，可上訴。

2011年富商和太太結婚，兩人婚後8年關係生變，大吵一架後，富商買了間新房獨居，結識一名舞廳小姐後成為男女朋友，平時兩人不但出遊同宿還多次發生性關係。

之後富商和舞廳小姐分手，富商在住戶大會時與一名同層樓女鄰居看對眼，兩人萌生愛意，2人最後也發展成情侶關係，多次發生關係時還用手機自拍不雅照。

富商萬萬沒想到，在外逍遙的行為，全被太太委託的徵信社拍下證據。富商帶著舞廳小姐、女鄰居到台東、墾丁、台北等地飯店同住，造訪各地汽車旅館過夜，全都清楚留下證據。

富商太太氣得對富商攤牌，富商自知理虧，簽下和解書並同意賠1670萬元，按約定陸續滙款126萬元給太太。但太太不放過舞廳小姐和女鄰居，提告各求償150萬元。

開庭時，舞廳小姐否認知道富商已婚，女鄰居則辯稱自己被搭訕時，富商自稱單身、已離婚。法官審酌相關證據，認定舞廳小姐和女鄰居其實都知道富商已婚，依侵害呈度判賠10萬、24萬元。考量富商太太已拿到126萬元，富商和舞廳小姐、女鄰居3人屬連帶債務人關係，判舞廳小姐和女鄰居免賠，全案可上訴。