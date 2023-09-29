米可白今（29）日出席台視最新8點檔《追分成功》，飾演失婚女帶著孩子獨自闖蕩，也是幹練的主管，和蕭景鴻（阿弟）有對手戲。她以《牛車來去》入圍今年金鐘戲劇類女配角獎，第一次角逐演員獎項，她說入圍當下正和蔡昌憲在錄兒童節目，她認為對手都很強，入圍就是肯定，只希望可獲選紅毯前5美，也想牽媽媽走紅毯當幸運物。

去年4月她被周刊拍到和建築業小開熱戀中，她今說2人已和平分開、不適合，因為自己重心都放在工作上，沒有太多時間相處，至於交往多久她說沒有仔細算，但被周刊拍到時，戀情才剛開始。她和前男友分開還是朋友，對方也有恭喜她入圍金鐘獎，「我本來就不會吵吵鬧鬧，現在跟前男友就是朋友。」

米可白穿深V禮服，露出事業線。（圖／粘耿豪攝影）

米可白近年瘦身有成，常在臉書分享辣照，掌鏡人是媽媽，她說媽媽一開始也不能接受她穿得很清涼，但發現只要是媽媽掌鏡的照片，臉書觸及效大概200萬，連穿個吊帶褲拍照觸及率也有8萬，媽媽因此非常開心，「她還會6點挖我起來拍泳裝照。」對於網友的閒言閒語，她樂觀地說200則留言只有1則批評，她不在意。她今也穿著深V合身禮服，小露性感，她說為了穿禮服不要有贅肉，從昨天至今只吃兩顆貢丸。這次和阿弟對戲，也讓她壓力很大，因為阿弟被導演提醒要減肥，一個月就激瘦6公斤。

米可白穿裙襬會飄的禮服，狂冒仙氣。（圖／粘耿豪攝影）