中秋假期到來，高市府青年局於30日在駁二推出最chill的假期活動「高雄揪Young創業市集」，內有AMAO CHAN-ART STUDIO獨家授權Pinway販售的3D列印機械裝置「月亮上的兔子」，青年局邀請民眾利用中秋連假一起到駁二逛市集，度過美好假期。

高市府青年局表示，「高雄揪Young創業市集」是由國立高雄科技大學、青年局共同舉辦，他們以海味城市、國際接軌的「雄Highway」概念為主題，並以高雄作為支點串接國際，邀請獲教育部U-start獎項的高雄新創、地方創生團隊、青年藝術家、最夯的排隊市集品牌，還有外籍青創業者等49個品牌，展售藝術文創、異國料理、網紅攤商、師生作品、原民工藝等豐富多元的內容。

青年局轄下的Pinway推出一系列「中秋品味趣」活動，創客「硬印HardPrint」與「AMAO CHAN-ART STUDIO」設計師陳學建聯手製作3D列印機械裝置「月亮上的兔子」。全裝置以3D列印技術製成，採用PLA可降解塑膠材質、再生紙材包裝，極具收藏性且可手動操作，可隨時賞玩靈活的玉兔搗藥，十分療癒。

此外，「高雄揪Young創業市集」還有國產經典刷具品牌「LSY林三益」也在Pinway PUP UP 展售店推出冰淇淋刷具，還有臉部清潔按摩組獨家優惠組合。「那個皮工作室」則推出199元就能體驗以灌注技術製作迷你月餅造型皮件，置入NFC晶片更具實用價值，報名課程還可享館內餐飲折扣。

青年局長張以理表示，此次創業市集活動也安排外籍青年創業家分享來台經驗、創業家簽證資訊、地方創生青年的品牌故事，結合今年度青年局攤車品牌輔導方案，提供市集創業者資金、資源、以及最專業的創業陪跑，協助年輕人一步一腳印實踐夢想。