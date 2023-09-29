65歲大陸導演馮小剛過去拍攝《唐山大地震》、《非誠勿擾2》獲得不少影迷支持，近期突傳他病重命危，甚至只能放棄治療，導致老婆徐帆受訪崩潰，稱：「再多錢都沒用了」。對此，馮小剛近日打破謠言現身，表示確實收到2、30通親友來電慰問，但他沒事，不知道消息從何而來，「現在你看著我在採訪，我還在做後期。」

馮小剛過去以《我不是潘金蓮》獲得金馬獎最佳導演，他曾有兩段婚姻，1999年與第一任妻子張娣結束15年婚姻，不久就和徐帆結婚，去年他為了照顧去國外念書的女兒，暫時搬到當地生活，或許因為太久沒露臉，網上竟傳出他病危消息，對此，他接受《鳳凰周刊》訪問闢謠，表示謠言會不攻自破，自己聽到消息和關心時也傻眼。

由於馮小剛有「白癜風症」，他和徐帆結婚後決定以領養方式獲得一女，去年網上瘋傳兩人移民美國，還有夫妻倆疑似在當地豪宅跟女兒送別朋友的影片流出，對此，馮小剛在朋友圈表示不可能離開大陸，強調他和太太8月送女兒到美國上學，由於孩子小又是第一次在國外念書，夫妻倆不放心便在當地陪她一段時間，也順便見見電影圈的朋友了解新技術，等女兒放寒假就會回來。

馮小剛更自嘲：「像我和徐帆這麼熱愛北京眷戀故土離不開哥們兒吃不了西餐，在國內又有事業，電影拍的都是家國情懷，國家也有恩於我，我移哪門子民呢？感謝朋友們關心，回來聚」，而對於困擾他已久的「白癜風症」，2020年馮小剛就宣布放棄藥物治療，要改由調節飲食來控制病情。

馮小剛不只拍片有一套，今年5月更被港媒挖出他和太太位於香港中半山的富匯豪庭豪宅賣出，原本他以約2.2億台幣購入，賣出價高達約4.63億台幣，一來一往現賺至少2億台幣，而該房產面積的總坪數約584坪，可見驚人財力。