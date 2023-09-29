徐建彰的布袋戲雕刻。（周麗蘭攝）

雲林縣傳統工藝文創產業發展協會每年召集全台108名優秀工藝師在中秋節展出自豪的作品，今年第10屆於今（29日）起連3天在北港南陽國小擺桌展覽，木雕、粧佛、交趾陶、錫藝、剪黏、神偶、紙雕、彩繪、藝閣等傳統藝術作品美得令人讚嘆。

吳佳良的紙糊。（周麗蘭攝）

第10屆「笨港五湖四海宴」自29日至10月1日在北港鎮南陽國小活動中心擺桌，工藝師多數是雲林人，也有部分來自外縣市，採總舖師辦桌形式，進行一場工藝作品大會師，同時也敬獻給媽祖。

第10屆「笨港五湖四海宴」今（29日）至10月1日在北港鎮南陽國小活動中心擺桌，雲林縣長張麗善與所有工藝師們合影留念。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林縣是宗教大縣，宗教、廟宇、廟前文化衍生出來的工藝，雲林人與有榮焉，感謝雲林縣傳統工藝文創產業發展協會每年催生精緻的工藝作品敬獻媽祖，也表達對於媽祖信仰得崇高敬意。

臺灣工藝聯盟總會理事長陳啟村表示，「笨港五湖四海宴」已經10年了，可以說是全國工藝家很重要的展覽的場域，相當不容易，感謝雲林縣政府對傳統工藝的支持與輔助，工藝家每年可以一個大型展示看到彼此作品的呈現，更增強工藝發展的動力。

「五湖四海宴」原為北港媽祖轎班會及神明會的過爐傳統，源自於清朝以滿漢全席108道菜色獻供神明；北港工藝坊以此為發想，用工藝師的作品取代菜餚，擺出一桌桌獨創的「菜色」。

曾國棻的纏花。（周麗蘭攝）

五湖四海宴於每年邀請全國108位工藝師，分為金（金工、錫器）、木（木雕、粧佛）、水（纏花、刺繡）、火（剪粘、交趾陶）、土（漆線、泥塑）等分頭創作，在中秋節於北港展出，也達成工藝師背負的保存、傳承、維護、推廣的使命。