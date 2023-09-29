兩岸教育風氣大不同，一名陸生來台灣當交換生，意外發現台灣學生都很放鬆，不會因為一些小事過度緊張，上課了就慢慢走去教室，很多人甚至會在課堂上吃東西，讓他感嘆直呼這樣的鬆弛感他永遠學不來，也引起網友討論，曾分別在兩岸念過書的人表示，去了大陸才知道，在台灣當學生有多輕鬆。

大陸一名網友近日在網路論壇「小紅書」上分享，來台灣當交換生才見識到什麼是「鬆弛感」，他在大陸長大，教育方式十分嚴苛，遲到一直都是很嚴重的事情，即便到了大學，多數學生都會提前到教室，甚至還有「準時即遲到」的這種說法，而台灣學生似乎沒有這樣的習慣。

該網友表示，到台灣上課2周，他觀察到很多台灣的大學生都是到了上課時間，才會慢慢走向教室，很少人會提早在教室裡面等，而且在課堂上吃東西，好像也是一件很平常的事情，讓他感到很驚訝，也忍不住直呼，這樣的鬆弛感，他恐怕永遠都學不來。

貼文引起網友討論，有些人認為這不是「鬆弛感」，而是台灣學生很怠惰，對此原PO則留言補充說，他主要想說的是台灣學生很放鬆，不會因為一些事情就過度緊張，當然這也不代表所有台灣人，這只是他個人所觀察到的台灣。

另有台灣網友則解釋說，台灣的學校大多比較輕鬆，越好的學校越要求學生自律，因此不太會列一堆規定來管學生，至於上課吃東西，這在台灣很常見，不過有些教授不喜歡，那學生也會乖乖聽話，不在該教授的課堂上吃東西。

有曾在兩岸都求學過的網友分享，台灣很多學校都缺學生，因此在台灣念大學沒那麼困難。有網友則說，他到高中以前都是在台灣念書，本以為台灣的教育模式，讓學生壓力很大，直到大學去大陸唸書以後才知道，台灣學生有多鬆弛、多幸福。