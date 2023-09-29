新北市文化局邀請民眾趁中秋連假培養文藝氣息，規畫多間文藝館、博物館在中秋連假推出各項活動，除了黃金博物館有「金秋同樂會」活動外，空軍三重一村有「轉生遇眷你」闖關解謎、十三行博物館也有舉辦「柚香柚亮-文旦燈DIY」手作，歡迎民眾踴躍參與。

新北市文化局表示，為因應中秋連假，新北市立黃金博物館今(29)日起至10月1日，辦理「金秋同樂會」線上及實體慶祝活動，現場只要與可愛「玉兔抱金磚」展板拍照留念，搭配網路活動即可兌換限量玉兔磁鐵，參加定時導覽「導覽迎玉兔」也有機會兌換玉兔鑰匙圈或玉兔磁鐵。

歷經半年策畫、以新面貌展示的空軍三重一村，今、明兩天將有沉浸式的「轉生遇眷你」闖關體驗活動，另外也有假日市集、小旅行等系列活動持續到10月底。

十三行博物館則趁中秋連假期間推出文旦柚主題DIY活動「柚香柚亮-文旦燈DIY」，歡迎民眾參與學手作；鶯歌陶瓷博物館則推出「玩月派對」中秋節系列活動，開設手工肥皂等工作坊，歡迎民眾參與，來趟文藝之旅，充實中秋連假。