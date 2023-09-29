一名52歲女子因已邁入更年期，體重快速增加，且老感覺肚子脹，某次健檢意外發現，竟罹患卵巢癌。醫師表示，卵巢癌被稱為「寧靜殺手」，因為初期症狀無特異性，常是腫瘤長大壓迫到鄰近器官，出現腹痛、腹脹等症狀才會發現。醫師提醒，卵巢癌好發於停經後婦女、肥胖、有家族史等5類族群，這類人都必須定期健檢，以便及早發現、治療。

北投健康管理醫院副院長錢政平表示，上述女子去年已完全停經，邁入更年期後最大改變就是迅速肥胖，不到一年就胖了10幾公斤，老感覺肚子脹，近日進行健檢，透過骨盆腔磁振造影檢查，意外發現左側卵巢有大約7公分的腫瘤，到婦科做進一步檢查確認罹患卵巢癌。

錢政平表示，卵巢癌初期症狀不明顯，通常是腫瘤長大壓迫到鄰近器官，才會發生輕微症狀，如腹部脹痛、消化不良、食慾不振、便秘、頻尿等，即使感覺不舒服也常被誤會是腸胃疾病，容易延誤救治時間。

錢政平表示，卵巢癌雖死亡率高，但早期發現都有不錯的存活率表現，第一期存活率可達93%、第二期存活率可達70%。所幸該女子及早發現，病灶只發生在一側，也未有腹水發生、未擴散轉移。

他表示，人在50歲後，會因為老化及生活不良習慣導致腫瘤發生率明顯提升，尤其是更年期後的婦女，因為身體失去荷爾蒙的保護，若未控制生活作息、飲食，最明顯的變化就是肥胖，肥胖是常見癌症的背後危險因子。

他表示，婦女卵巢癌發生率和死亡率有逐年攀升現象，卵巢癌好發於停經後或55～75歲間的婦女，除了肥胖為危險致病因子，如果家族中有人「罹患過卵巢癌、一等親有乳癌家族病史（母親、姊妹、女兒）、30歲以後生第一胎或不曾哺乳或生育、初經在12歲前發生或55歲後停經」都屬於高危險族群，應積極定期健檢。