因應今天開始的3天中秋連假，新北市淡水警分局昨（28）日晚間會同環保局執行聯合稽查，針對改裝排氣管等違規事件加強取締，共計開罰46件違規改裝排氣管，另取締無照駕駛、汽車行駛機車道等，同時攔查到1名丁姓越南移工酒駕。

淡水警方昨晚選定淡金路及關渡大橋機車引道路段執行噪音檢測、取締聯合稽查，防制噪音車夜遊製造噪音擾亂安寧，同時加強危險駕車、酒後駕車等惡行重大違規，保障居民環境安寧及用路人安全。

本次連續假期警方針對淡水重要聯外道路，如民權路、中正東路、淡金路等沿線，編排交通疏導崗勤務，持續以「疏導車流、保持路口淨空」及「取締違規、排除路障」等勤務，輔以轄區派出所區間巡邏，執行路況查報，遇有特殊情況，適時啟動「快速到位」機制，排除道路障礙，以維持行車順暢。

警方昨晚勤務後統計，共查獲46起未使用合格排氣管外，另取締4起青少年無照駕駛、2件汽車違規行駛機車道，同時攔查1名丁姓越南移工酒駕，酒測濃度0.23毫克超標，依法開單舉發、扣車。

此外，本年度截至昨晚為止，警方針對危險駕駛部分共舉發17件、酒駕取締35件；攔查改裝未合格排氣管車輛環保局共489件。

警方呼籲，民眾連假出遊可多利用大眾運輸，或出發前確認即時路況，預先規畫相關替代動線，避開車多路段，並遵守道路交通相關標誌、標線、號誌及配合現場員警及義交人員指揮、疏導行駛。

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