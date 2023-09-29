許皓鋐（左一）在2016年時即獲得中等以下學校圍棋運動錦標賽國中男子組冠軍，表情跟亞運奪金時一樣平靜無波。（擷自新竹縣府官網／邱立雅竹縣傳真）

台灣棋手許皓鋐在杭州亞運大放異彩，男子個人圍棋金牌戰中，接連扳倒南韓朴廷桓、申真諝，又在與大陸棋王柯潔隊戰時逆轉勝，拿下台灣在亞運圍棋賽事上首面金牌。許皓鋐的父親許根弦也透露家人相處情況，並表示外界討論度高的奪金撲克臉，就是許皓鋐的一號表情，比賽中「大概都是這個表情。」

對於此次許皓鋐拿下金牌，許根弦也未見情緒激動的表示「非常開心」，與許皓鋐奪牌時看不出一絲情緒的表情如出一轍。許根弦解釋，圍棋本來就會比較讓孩子冷靜，在對戰中冷靜去思考，久而久之就會習慣這樣的生活節奏。

許根弦透露，許皓鋐在幼稚園中班約4歲左右時，開始接觸圍棋，在指導老師反應許皓鋐對圍棋特別有天賦，家人也全力支持。在面對唯有讀書高的社會氛圍，許根弦認為現在的世界多元，讀書不是唯一的一條路，若孩子們投入下棋、藝術等領域，世界的發展會更多元也更和諧。

對於此次參加亞運賽，許根弦透露許皓鋐為此已備戰超過兩年，且每天的訓練時間高達10小時，不過許根弦也表示許皓鋐還是會抽空與同儕交流、讀書放鬆。但許根弦也認為能夠堅持下來，是許皓鋐想做的事情，自己便會堅持並全力以赴，他一個是有自己想法跟做法的小朋友，身為家長也很放心。

在本次亞運賽中，許根弦一家人也會在工作之餘關心賽事進行，並交代許皓鋐多多休息。許根弦表示，許皓鋐從小就到處征戰，家人們都不會太多干涉，而是讓他專心比賽、專心去表現。

目前許皓鋐持續投入亞運賽事，接下來還有圍棋團體賽，許根弦表示團體賽大家一起的努力感覺非常好。至於許皓鋐的面無表情引起熱議，許根弦表示圍棋需要動腦筋、要思考，冷靜可以讓心情平穩，獲得好成績。