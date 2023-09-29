因應空品不良季節來臨，為加強逸散性汙染源管制，台北市環保局要求轄內列管的17家土資場、分類場都需設置「跳動路面之感應式洗車台」，減少揚塵與泥沙汙染道路情形；台北市環保局表示，17家業者都已完成設置，每年約可減少排放粒狀汙染物16公噸、節水26萬度，相當於減碳40公噸。

為有效管制轄內土資場及分類場，台北市政府訂定「台北市營建剩餘土石方資源處理場設置及管理自治條例」，要求並輔導業者設置防制設施，其中洗車台必須採用「跳動路面之感應式洗車台」，該洗車台因設有凹凸路面及排水孔，車輛進入後會上下跳動抖落輪胎粉塵、排掉髒水，能有效提升清洗效率並減少車輪夾帶泥沙泥水汙染道路，相較須透過換水維持防制效率的洗車水槽，更能減少環境汙染及節省水資源。

另外，環保局已於8月針對相關業者辦理「固定汙染源逸散性粒狀汙染物空氣汙染防制設施管理辦法修正說明會」，並已在各場址周遭設置空品微型感測器，以監控場址空品狀態，當設備感測汙染物超過設定警戒值即會發出告警訊息，通知稽查人員前往稽查，以督促業者加強自主管理，落實汙染防制措施，並有效嚇阻業者汙染行為。

環保局說明，台北市粒狀空氣汙染物主要來源有土資場、分類場、大型營建工地及露天燃燒等產生之逸散性粒狀汙染物，若無妥善管制，除造成環境汙染外，也影響市民身體健康。

環保局表示，針對17家列管土資場及分類場，每月會執行環境稽查作業，統計2023年至8月底共計稽查327次，取締違反環保法規案件計14件，經統計，土資場及分類場主要汙染缺失為堆置物料高度過高，約占60％、其次為防塵網破損約占40％，稽查發現缺失時，皆會現場要求業者改善，同時持續提醒業者除依環境部《固定汙染源逸散性粒狀汙染物空氣汙染防制設施管理辦法》設置適當汙染防制設施外，也要定期維護設施防制效能，加強周邊環境維護作業，落實自主環境管理。

環保局強調，將會持續監控空氣品質變化情形並加強汙染源管制稽查，以維護空氣品質；另也提醒民眾，空品不良季節即將到來，請隨時留意空氣品質並做好自身防護，如有發現空氣汙染情形，可撥打台北市政府市民當家熱線1999，該局將迅速派員前往查處。